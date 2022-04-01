Lodosta iş yerinin çatısı uçtu; müşteri saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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Lodosta iş yerinin çatısı uçtu; müşteri saniyelerle kurtuldu

01.04.2022 15:55
Lodosta iş yerinin çatısı uçtu; müşteri saniyelerle kurtuldu

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde etkili olan lodosta bir iş yerinin çatısı uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde etkili olan lodosta bir iş yerinin çatısı uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadın müşterinin içeri girdiği ve saniyeler sonra çatının uçtuğu görülüyor.

Ezine ilçesi, Camikebir Mahallesi, Abdurahmanbey 11. Sokak'ta beyaz eşya servisi olarak hizmet veren iş yerinin çatısı, öğle saatlerinde lodos nedeniyle uçtu. Yan tarafa devrilden çatıdan kopan parçalar zemine düştü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, çatıyı ve kopan parçaları kaldırdı. İtfaiye amiri Hasan Güçlü, ilçede 3 evin çatısının daha lodos nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.İş yeri çalışanı Eşref Yıldız, "İçeride oturuyorduk. Bir ses geldi, çıkıp baktık çatı uçmuş, duvarlar yıkılmış. Bu olaydan 10 saniye önce bir bayan müşterimiz içeriye girdi. Saniyeler ile bir faciadan kurtuldu. Müşterimiz bir sıkıntı yaşayabilirdi. Hepimize geçmiş olsun" dedi. Bu arada olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kadın müşterinin içeri girdiği ve saniyeler sonra çatının uçtuğu görülüyor. Bu arada Ayvacık'ta 4, Bayramiç'te 3 evin çatısının uçtuğu bildirildi.


Lodosta iş yerinin çatısı uçtu; müşteri saniyelerle kurtuldu
Lodosta iş yerinin çatısı uçtu; müşteri saniyelerle kurtuldu
Lodosta iş yerinin çatısı uçtu; müşteri saniyelerle kurtuldu
Lodosta iş yerinin çatısı uçtu; müşteri saniyelerle kurtuldu
Lodosta iş yerinin çatısı uçtu; müşteri saniyelerle kurtuldu
YORUMLAR
500
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İtfaiye, Lodos, Ezine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lodosta iş yerinin çatısı uçtu; müşteri saniyelerle kurtuldu - Son Dakika


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