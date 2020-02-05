Lodosta uçan çatı, araçların üzerine düştü - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodosun uçurduğu çatı park halindeki 1 kamyonet ile 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Mahmudiye Mahallesi 1'inci Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı, şiddetli lodos nedeniyle yaklaşık 150 metre uçarak, Diriliş Caddesi üzerinde park halindeki bir kamyonet ile 2 otomobilin üzerine düştü. Uçan çatının altında kalan araçlarda maddi hasar oluşurken, o sırada sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Çatı vinç yardımıyla kaldırıldı.