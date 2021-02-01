Lodosta uçmamak için birbirlerine tutundular - Son Dakika

- Lodosta uçmamak için bir birlerine tutundular
Şiddetli lodos Bursalılara zor anlar yaşattı
Lodos esnafın eşyalarını uçurdu
BURSA - Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Ana caddelerde vatandaşlar düşmemek için birbirine tutunarak ayakta kaldı.
Sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodosun hızı saatte 70 kilometreyi buldu. Lodosa sokakta yakalanan vatandaşlar fırtına karşısında zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların birbirine tutunduğu görüldü. Özellikle yaşlılar ve kadınlar fırtına karşısında zor anlar yaşadı. Ürünlerini dükkanlarının önüne koyan esnaf ise uçan eşyalarını toplamak için uzun süre uğraştı.
Şiddetli lodosta zor anlar yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Lodos Bursa'da etkisini gösterdi. Yürümekte zorluk çekiyoruz. Saatte hızı 70 kilometreyi buldu, işi olmayan dışarıya çıkmasın" dediler.
Kaynak: İHA
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