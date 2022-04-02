Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

02.04.2022 00:48

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodosun etkisiyle ağaç devrildi, yol ulaşıma kapandı.

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodosun etkisiyle ağaç devrildi, yol ulaşıma kapandı.

İnegöl'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Süleymaniye Mahallesi İstiklal caddesi üzerindeki 5 metre uzunluğundaki ağaç, kökünden kırılarak yola devrildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. İtfaiye ekiplerinin ağacı parçalara ayırıp yoldan kaldırmasıyla yol trafiğe açıldı.

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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