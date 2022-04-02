Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Lodosun devirdiği ağaç yolu ulaşıma kapattı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodosun etkisiyle ağaç devrildi, yol ulaşıma kapandı.
İnegöl'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Süleymaniye Mahallesi İstiklal caddesi üzerindeki 5 metre uzunluğundaki ağaç, kökünden kırılarak yola devrildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. İtfaiye ekiplerinin ağacı parçalara ayırıp yoldan kaldırmasıyla yol trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA
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