Lodosun etkisiyle 6 metreye ulaşan dalgalar demir parmaklıkları parçaladı

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Cumartesi Gününe Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek