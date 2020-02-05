Lodosun etkisiyle yıkılan tuğlalar aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

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Lodosun etkisiyle yıkılan tuğlalar aracı kullanılamaz hale getirdi
6 saat önce
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
Bursa'da akşam saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Sinandede Mahallesinde park halinde duran otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle tuğla parçaları düştü. Gece saatlerinde Kırdar Sokakta meydana olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, o sırada kimsenin geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Sokağa düşen duvar kalıntıları Yıldırım Belediyesine bağlı ekipler tarafından temizlendi. - BURSA
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