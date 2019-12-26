Lodosun insan sağlığı üzerindeki etkileri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lodosun insan sağlığı üzerindeki etkileri - Son Dakika

Lodosun insan sağlığı üzerindeki etkileri

6 saat önce

Türkiye'de özellikle aralık ayında etkili olan lodos, beraberinde taşıdığı mineraller ve çöl tozları sebebiyle insanlar üzerinde baş ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, depresyon ve uykusuzluğa yol açıyor.

Lodosun insan sağlığı üzerindeki etkileri, System.String[]

Türkiye'de özellikle aralık ayında etkili olan lodos, beraberinde taşıdığı mineraller ve çöl tozları sebebiyle insanlar üzerinde baş ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, depresyon ve uykusuzluğa yol açıyor. Özellikle bu dönemlerde şiddetli lodos etkisiyle havadaki tozların göz çizilmelerine de neden olabileceğini belirten Dr. Öğretim Görevlisi Filiz Albayrak, "Lodos mutluluk veren hormonların azalmasına yol açtığı için mutsuzluğu da neden olabiliyor" dedi.

Türkiye geçtiğimiz günlerde şiddetli lodosun etkisi altındaydı. Dün etkisini yitiren, güneybatı yönlü bir rüzgar olan lodosun beraberinde taşıdığı mineraller ve tozlar insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Özellikle son günlerde baş ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, uykusuzluk, uyanamama problemleri yaşayanların sayısında artış yaşandı. Son dönemde yaşanan bu sağlık sorunların sebebinin büyük oranda tüm yurdu etkisi altına alan kuvvetli lodos olduğunu ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Albayrak, yaşanan problemlerin bunlarla da sınırlı olmadığını kaydetti. Lodosun psikolojik olduğu kadar fiziksel açıdan da insan sağlığına etkisi olduğunu söyleyen Dr. Filiz Albayrak, şiddetli lodosa maruz kalınması durumunda göz çizilmeleri, dolaşım sistemi bozukluğu ve kemik ağrıları gibi sorunların da yaşanabileceğinin altını çizdi.

LODOS MUTSUZLUK SAÇIYOR

Lodosun insan psikolojisini etkilediğini söyleyen Albayrak, "Lodos şiddetli estiğinde özellikle çöl tozlarını taşıyor. Çöl tozlarının havada dolaşması ise havadaki pozitif iyonların artmasına yol açıyor. Bu durum da insan psikolojisini etkiliyor. Hatta beyinde bulunan mutluluk veren hormonların azalmasına yol açtığı için mutsuzluğu da neden olabiliyor. Bu da depresyonu tetikliyor. Depresyon da kişide sürekli uyuma isteği, uyuyama ve de uyuyamama şeklinde kendini gösteriyor. Son zamanlarda İstanbul'da görülen lodosun da insanlar üzerinde bu etkileri olduğu gözlemlenmiştir" dedi.

GÖZ ÇİZİLMELERİNE DİKKAT

Lodosun fizyolojik açıdan da insanı etkilediğini aktaran Filiz Albayrak, "Lodosun etkisiyle çöl tozlarını yutuyoruz. Bu çöl tozları bize çarpıyor, çarptığı anda ise göz çizilmelerine neden olabiliyor. Ayrıca lodosla birlikte artan iyonlar, kemik sistemimizde basınçlara da yol açabiliyor. Dolaşım sistemi üzerine de etkisi var. Migrenli hastaların migren ataklarını tetikliyor. Bu olumsuzluklardan etkilenmemek için imkanlar el verdiği sürece rüzgarlı açık havalarda bulunulmamasını öneriyorum" diye konuştu.

(Sema Fison/İHA)

Filiz Albayrak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski AK Partili Ali Babacan'dan Kanal İstanbul yorumu: Bir kutuplaştırma projesi
Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor

Son Dakika Haberleri
19:06 Kilis'in sınırdaki bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
19:05 Bulgaristan'da Türkler şehitlerini andı - Son Dakika
19:03 Afganistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
19:02 Asgari ücret, 2 bin 324,70 TL olarak belirlendi - Son Dakika
19:02 Amanos Dağları etekleri beyaza büründü - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:09:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lodosun insan sağlığı üzerindeki etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]