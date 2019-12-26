Lodosun kirlettiği limanda temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika
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Lodosun kirlettiği limanda temizlik çalışması yapıldı

6 saat önce

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi tarafından Süleymanpaşa balıkçı barınağında temizlik yapıldı.

Lodosun kirlettiği limanda temizlik çalışması yapıldı, System.String[]

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi tarafından Süleymanpaşa balıkçı barınağında temizlik yapıldı.

Bölgede etkili olan lodostan dolayı kirlenen limanda kooperatif ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatif olarak limanın her zaman daha temiz ve göze hitap eden bir yer olması için çalıştıklarını söyledi.

Denizlerin temizliği konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Kooperatif olarak limanımızda temizlik çalışması yapmak istedik. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz de bizlere detsek oldu. Gerekli temizlik çalışmalarını tamamladık. Kooperatif üyesi balıkçı arkadaşlarımızı da limanın temiz tutulması konusunda her zaman uyarıyoruz. Çünkü limanımız her gün Tekirdağlılar'ın ziyaret ettiği bir mekan." dedi.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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