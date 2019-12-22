Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2) - Son Dakika

Çatının düşmesinden az bir süre önce çocuğuyla yoldan geçen baba ile röportaj

Sokaktan görüntüler İSTANBUL - Beyoğlu'nda lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan kucağında 15 aylık oğlu Yiğit Ali ile son anda kurtulan baba Barış Aşçı, "Oğlumu kucağıma alıp birkaç adım attıktan sonra yukarıdan bir ses geldi. Yukarı baktığımda çatının düştüğünü gördüm." dedi.