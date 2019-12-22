Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2) - Son Dakika

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Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2)
6 saat önce
Çatının düşmesinden az bir süre önce çocuğuyla yoldan geçen baba ile röportaj Sokaktan görüntüler İSTANBUL - Beyoğlu'nda lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan kucağında 15 aylık oğlu Yiğit Ali ile son anda kurtulan baba Barış Aşçı, "Oğlumu kucağıma alıp birkaç adım attıktan sonra yukarıdan...
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Çatının düşmesinden az bir süre önce çocuğuyla yoldan geçen baba ile röportaj
Sokaktan görüntüler İSTANBUL - Beyoğlu'nda lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan kucağında 15 aylık oğlu Yiğit Ali ile son anda kurtulan baba Barış Aşçı, "Oğlumu kucağıma alıp birkaç adım attıktan sonra yukarıdan bir ses geldi. Yukarı baktığımda çatının düştüğünü gördüm." dedi.
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