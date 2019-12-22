Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2) - Son Dakika

Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2)

6 saat önce

Çatının düşmesinden az bir süre önce çocuğuyla yoldan geçen baba ile röportaj Sokaktan görüntüler İSTANBUL - Beyoğlu'nda lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan kucağında 15 aylık oğlu Yiğit Ali ile son anda kurtulan baba Barış Aşçı, "Oğlumu kucağıma alıp birkaç adım attıktan sonra yukarıdan...

Çatının düşmesinden az bir süre önce çocuğuyla yoldan geçen baba ile röportaj

Sokaktan görüntüler İSTANBUL - Beyoğlu'nda lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan kucağında 15 aylık oğlu Yiğit Ali ile son anda kurtulan baba Barış Aşçı, "Oğlumu kucağıma alıp birkaç adım attıktan sonra yukarıdan bir ses geldi. Yukarı baktığımda çatının düştüğünü gördüm." dedi.

Lodosun uçurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular (2)

Yiğit Ali, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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