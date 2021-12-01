Lodosun yaraları sarılıyor - Son Dakika

Lodosun yaraları sarılıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde lodosun yaraları sarılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Trakya'nın tamamını olumsuz etkileyen ve bazı bölgelerde ağır hasar oluşturan lodos fırtınası, Süleymanpaşa'da da etkili oldu. Deniz ulaşımı aksarken balıkçılar da denize açılamadı. İç kesimlerde ise şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Süleymanpaşa Belediyesi, lodosun etkisini yitirmesi ile birlikte çalışmalara başladı. Sorumluluk bölgelerinde yıkılan ağaçlar ve kopan dallar Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından toplanırken, kamusal alanlarda meydana gelen hasarlar da gideriliyor.

"Fırtınanın etkilediği alanlara müdahale ediyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tüm hayatı olumsuz etkileyen lodos fırtınası ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili açıklamada bulundu. Yüksel, "Şehrimizin dört bir yanında fırtınanın yol açtığı yıkıntı ve devrilen ağaçlara anında müdahale ettik, etmeye devam ediyoruz. Allah'a şükür, bölgemizde etkili olan olumsuz hava koşulları hemşehrilerimiz için bir can kaybına neden olmamıştır. Çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğimizden vatandaşlarımızın hiçbir şüphesi olmasın," diye konuştu.

Tedbir çağrısı

Olumsuz hava şartlarının devam edebileceğine de değinen Başkan Yüksel, fırtınada zarar görmüş ancak daha sonradan yıkılabilecek ağaçlar ya da yapılara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, oluşabilecek her türlü olumsuz durumla ilgili 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ne bilgilendirmede bulunulması çağrısında bulundu. Yüksel, "Her ne olursa olsun tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Oluşabilecek olumsuz durumları lütfen 0282 259 59 59 numaralı çağrı merkezimizden bize bildirin" açıklamasında bulundu.