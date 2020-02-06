Son Dakika › Güncel › Lodosun zarar verdiği dev Türk Bayrağı yenilendi - Son Dakika
Lodosun zarar verdiği dev Türk Bayrağı yenilendi
6 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı eteklerinde, Mevlevihane'de bulunan ve önceki gün yaşanan şiddetli lodos nedeniyle yıpranan Türk Bayrağı'nı yeniledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:19 Kaynak: İHA
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı eteklerinde, Mevlevihane'de bulunan ve önceki gün yaşanan şiddetli lodos nedeniyle yıpranan Türk Bayrağı'nı yeniledi. Yenilenen şanlı bayrak, Manisa semalarında dalgalanmaya başladı.
Manisa'da Spil Dağı eteklerinde bulunan Mevlevihane'deki dev Türk bayrağı, önceki gün yaşanan şiddetli lodos nedeniyle yıprandı. Durumu fark eden ve hemen harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, dev Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Büyükşehir Zabıtası'nın özverili çalışmasıyla yenilenen şanlı bayrak, Manisa semalarında dalgalanmaya başladı. - MANİSA
Son Dakika Türkücü Kenan Uçkan, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu koruyor CNN Türk'te uçak kazası için bağlanıp siyaset yapan pilotu yayından aldılar CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti