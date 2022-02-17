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Loft Art'ın yeni sergisi "Symbio" 23 Şubat'ta açılacak - Son Dakika

Loft Art'ın yeni sergisi "Symbio" 23 Şubat'ta açılacak

17.02.2022 14:56
Loft Art'ın yeni sergisi "Symbio" 23 Şubat'ta açılacak

Akfen Holdingin sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ikinci sergisi "Symbio" ile Nisbetiye On'daki mekanında sanatseverleri ağırlayacak.

Akfen Holdingin sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ikinci sergisi "Symbio" ile Nisbetiye On'daki mekanında sanatseverleri ağırlayacak.

Loft Art'tan yapılan açıklamaya göre, sergide 15 bağımsız sanatçının tuval, heykel, enstalasyon ve video enstalasyon eserlerine yer verilecek.

"Symbio" sergisindeki eserlerde gelişen dijital çağda insan ve makinenin ortak yaşamını irdeleyen yeni bir kavram ortaya koyulurken iki bileşenin birbirini nasıl beslediği, insanın gelecek zamandaki varoluşu sorgulanacak.

Türkiye'de ilk sayılabilecek bir proje olarak genç sanatçıları desteklerken sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı amaçlayan Loft Art, bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.

Sergide Ahmet Rüstem Ekici, Ali Topaloğlu, Arda Büyük, Ayşegül Altunok, Burak Çizer, Burcu Filiz, Engin Arer ve Berkay Buğdan, Hamza Kırbaş, Levent Oyluçtarhan, Oğulcan Arslan, Özgür Ballı, Özkan Arslan, Reach Geblo, Sibel Niksarlı ve Şafak Yükseler olmak üzere 15 bağımsız sanatçının eserleri yer alacak.

Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding'in kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak olacak.

Açılışı 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek sergi 22 Nisan'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

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Türkiye, Heykel, Loft, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Loft Art'ın yeni sergisi 'Symbio' 23 Şubat'ta açılacak - Son Dakika


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