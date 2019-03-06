Löfven: 'Deaş'a Katılanlar İsveç'e Dönebilir'
1 saat önce
SURİYE'deki esir kamplarında bulunan 200'e yakın DEAŞ militanın İsveç'e geri dönmesi ülkede büyük tartışmalara neden olurken İsveç Başbakanı Stefan Löfven bir televizyon programında konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
SURİYE'deki esir kamplarında bulunan 200'e yakın DEAŞ militanın İsveç'e geri dönmesi ülkede büyük tartışmalara neden olurken İsveç Başbakanı Stefan Löfven bir televizyon programında konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Löfven, terör örgütü DEAŞ'a katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağını ve İsveç'e dönebileceğini söyledi. Vatandaşlıktan çıkarmanın İsveç Anayasası'na aykırı olduğunu belirten Löfven, "Böyle bir şey mümkün değil. Hükümet bu kişilere dönmeleri için herhangi bir yardımda bulunmayacak. Ama kendi imkanları ile dönerlerse İsveç vatandaşı oldukları için haklarını kullanmış olurlar" dedi.
DEAŞ'a katılan İsveçlilerin ülkeye döndüğünde güvenlik birimlerince kontrol edileceğini kaydeden Löfven, "Suçları bulunanlar cezalarını çekecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:10
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