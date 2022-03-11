Logan Paul, WWE 2K22'ye DLC karakteri olarak geliyor

Logan Paul, Mr. T, Machine Gun Kelly, Ronda Rousey, Cactus Jack ve daha fazla birçok oynanabilir karakter eklenecek. Bu paket içerikleri toplamda WWE 2K22'nin kadrosuna 28 yeni karakter ekleyecek.

Oyuna eklenecek bazı ünlüler sadece popüler oldukları için değil, WWE 2K22 ve dövüşle ilgisi olduğu için ekleniyor. Örneğin, Machine Gun Kelly, WWE 2K22'nin yönetici film müziği yapımcısıdır ve Logan Paul ise ortağı The Miz ile Rey Mysterio ve oğlu Dominik Mysterio'ya karşı WrestleMania maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Banzai Pack 26 Nisan

Yokozuna

Umaga

Rikishi

Omos

Kacy Catanzaro

Most Wanted Pack 17 Mayıs

Cactus Jack

The Boogeyman

Vader

Ilja Dragunov

Indi Hartwell

Stand Back Pack 7 Haziran

Hurricane Helms

Stacy Keibler

A-Kid

Wes Lee

Nash Carter

Clowning Around Pack 28 Haziran

Doink the Clown

Ronda Rousey

The British Bulldog

Mr. T

Doudrop

Rick Boogs

The Whole Dam Pack 19 Temmuz