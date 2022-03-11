Logan Paul, WWE 2K22'ye DLC karakteri olarak geliyor - Son Dakika
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Logan Paul, WWE 2K22'ye DLC karakteri olarak geliyor

Logan Paul, WWE 2K22'ye DLC karakteri olarak geliyor

11.03.2022 14:14

WWE 2K22 lansmanı sonrası içerik güncellemelerinin Temmuz 2022'ye kadar devam edeceği bildirildi. Dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul, Amerikalı oyuncu Mr. T ve rapçi Machine Gun Kelly gibi ünlülerin de WWE 2K22'de yer alacağı açıklandı.

Logan Paul, Mr. T, Machine Gun Kelly, Ronda Rousey, Cactus Jack ve daha fazla birçok oynanabilir karakter eklenecek. Bu paket içerikleri toplamda WWE 2K22'nin kadrosuna 28 yeni karakter ekleyecek.

Oyuna eklenecek bazı ünlüler sadece popüler oldukları için değil, WWE 2K22 ve dövüşle ilgisi olduğu için ekleniyor. Örneğin, Machine Gun Kelly, WWE 2K22'nin yönetici film müziği yapımcısıdır ve Logan Paul ise ortağı The Miz ile Rey Mysterio ve oğlu Dominik Mysterio'ya karşı WrestleMania maçına çıkmaya hazırlanıyor.

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Banzai Pack 26 Nisan

  • Yokozuna
  • Umaga
  • Rikishi
  • Omos
  • Kacy Catanzaro

Most Wanted Pack 17 Mayıs

  • Cactus Jack
  • The Boogeyman
  • Vader
  • Ilja Dragunov
  • Indi Hartwell

Stand Back Pack 7 Haziran

  • Hurricane Helms
  • Stacy Keibler
  • A-Kid
  • Wes Lee
  • Nash Carter

Clowning Around Pack 28 Haziran

  • Doink the Clown
  • Ronda Rousey
  • The British Bulldog
  • Mr. T
  • Doudrop
  • Rick Boogs

The Whole Dam Pack 19 Temmuz

  • Rob Van Dam
  • Logan Paul
  • Machine Gun Kelly
  • LA Knight
  • Xia Li
  • Commander Azeez
Logan Paul, WWE 2K22'ye DLC karakteri olarak geliyor
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Son Dakika Gamegar Logan Paul, WWE 2K22'ye DLC karakteri olarak geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Logan Paul, WWE 2K22'ye DLC karakteri olarak geliyor - Son Dakika
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