Logan Paul, Mr. T, Machine Gun Kelly, Ronda Rousey, Cactus Jack ve daha fazla birçok oynanabilir karakter eklenecek. Bu paket içerikleri toplamda WWE 2K22'nin kadrosuna 28 yeni karakter ekleyecek.
Oyuna eklenecek bazı ünlüler sadece popüler oldukları için değil, WWE 2K22 ve dövüşle ilgisi olduğu için ekleniyor. Örneğin, Machine Gun Kelly, WWE 2K22'nin yönetici film müziği yapımcısıdır ve Logan Paul ise ortağı The Miz ile Rey Mysterio ve oğlu Dominik Mysterio'ya karşı WrestleMania maçına çıkmaya hazırlanıyor.
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Son Dakika › Gamegar › Logan Paul, WWE 2K22'ye DLC karakteri olarak geliyor - Son Dakika