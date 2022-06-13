Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

13.06.2022 22:27
Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

Erzurum'da seyir halindeki otomobil logar kapağına çarparak yan yattı.

Erzurum'da seyir halindeki otomobil logar kapağına çarparak yan yattı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla müdahale edilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece yarısında Atatürk bulvarında meydana geldi. Şahin Doğru'nun kontrolündeki 61 TU 281 plakalı otomobil logar kapağı üzerinden geçerken logar kapağının çıkması sonucu kaza yaptı. Kaza sonrası yan yatan otomobili gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Arabayı düzelten vatandaşlar hemen 112 sağlık ekiplerini ve polis ekiplerini aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan şoför Şahin Doğru ve yanında bulunan arkadaşları Şevval Dervişoğlu (23), Şule Eroğlu (24) hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yol kontrolünü sağlayan trafik ekipleri logar kapağının yerleştirilmesi için belediye ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası çekici vasıtasıyla, araç yoldan kaldırılarak yol trafiğe tamamen açıldı. - ERZURUM

Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Logar kapağına çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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