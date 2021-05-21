Logar kuyusunda mahsur kalan kadını bulmak için alarma geçildi! - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde edinilen bilgilere göre, kendisini R.T. olarak tanıtan bir kadın 112'yi arayıp rögar kuyusuna düşüp su kanalında mahsur kaldığını söyledi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Durumun bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yeni Mahalle Çevre Yolu üzerine yönelen ekipler, gelen ihbar doğrultusunda birçok noktada arama kurtarma çalışması başlattı.

TELEFONUN SİNYALLERİ KESİLDİ

Ekiplere mahalle sakinleri de el feneri ile eşlik ederken, ihbarda bulunan telefonun sinyallerinin ise kesildiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 7 saat sonra kadın, bir vatandaş tarafından rögar kuyusunda bulundu. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan R.T., ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.