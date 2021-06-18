Logicman, CS: GO'dan sonra VALORANT arenasına BBL Esports ile giriş yapıyor! - Son Dakika

Logicman geçtiğimiz günlerde Sangal Esports'un CS: GO kadrosundan ayrıldığını ve kariyerine VALORANT oyununda devam edeceğini açıklamıştı. BBL Esports'un bir video ile duyurduğu transfer bugün gerçekleşti.

Tecrübeli AWP oyuncusu, Sangal Esports'ta yedeğe çekilmesi ve takımda yaşanan gitgeller sonucunda organizasyon ile karşılıklı olarak anlaşarak takımdan ayrılmış ve CS: GO kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Kariyerine VALORANT sahnesinde devam etmek isteyen Ekrem Aydın bugün açıklanan transfer ile BBL Esports'a 6. Oyuncu olarak katıldı. 6 kişilik BBL Esports kadrosunda tecrübeli oyuncunun değişmeli olarak kadroda oynaması öngörülüyor.

BBL Esports güncel VALORANT kadrosu:

"Kero"

"AsLanM4shadoW"

"Muj"

"aimDLL"

"fred"

"Logicman"

Playerbros ekibi olarak oyuncuya yeni takımında ve girdiği VALORANT arenasında başarılar diliyoruz!