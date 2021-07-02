Logitech G, League of Legends Koleksiyonunu Türkiye'de Satışa Sundu - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde bugüne kadarki en hafif oyuncu kulaklığı özelliğini taşıyan duyuran oyun dünyasının sevilen ekipman üreticilerinden Logitech G, League of Legends'ın arkasındaki geliştirici stüdyo Riot Games ile ilgi çekici bir işbirliğine imza attı.

League of Legends şampiyonları Akali, Ahri, Evelynn, Seraphine ve Kai'Sa'nın alternatif evren sürümlerini içeren K/ DA adını verdiği yeni ürün koleksiyonunu Türkiye'de satışa sunan marka, hayranlarını mest etmeyi hedefliyor.

Logitech G K/ DA Koleksiyonunda 6 Farklı Oyuncu Ekipmanı Var

Bu önemli işbirliğine dair açıklamalarda bulunan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "League of Legends, günlük 8 milyon eşzamanlı oyuncusuyla oyun endüstrisinin gözde oyunlarından biri. Bu oyun özelinde Riot Games ile yaptığımız işbirliği kapsamında, performansla birlikte estetik beklentileri de göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz K/DA koleksiyonunu Türkiye'de oyunseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Oyun sektörünün gelişmesinde oyuncu ekipmanlarının kalite ve performansının ne derece önemli olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Sülük, "Çalışmalarımızı her zaman oyuncuları daha mutlu edecek teknolojileri ve tasarımları hayata geçirmek üzerine kurguluyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm dünyadaki değişimi, trendleri yakından takip ederek her seviyeden oyuncular için yenilikçi tasarımları hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

K/ DA koleksiyonu içinde yer alan oyuncu ekipmanları:

Logitech G733 K/ DA LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Kulaklığı

Logitech G333 K/ DA Kulakiçi Oyuncu Kulaklığı

Logitech G502 HERO K/ DA Oyuncu Mouse

Logitech G305 K/ DA LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

Logitech G PRO K/ DA Mekanik Oyuncu Klavyesi

Logitech G840 K/ DA XL Oyuncu Mouse Padi

Ürünler hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.