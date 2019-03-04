Logitech Z906 ve Z623 İnceleme | Thx ile Gerçek Ev Sinema Deneyimi!
1 saat önce
Logitech'in THX sertifikalı ev sinema sistemleri olan Z906 ve Z623 ile sinema salonundaki kusursuz ses deneyimi evinize taşınıyor.
Logitech'in THX sertifikalı ev sinema sistemleri olan Z906 ve Z623 ile sinema salonundaki kusursuz ses deneyimi evinize taşınıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:06 Kaynak: Youtube
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