Son Dakika Haberleri: Logitech Zone Wireless Ve Logitech Zone Wireless Plus'ı Tanıttı

Logitech Zone Wireless Ve Logitech Zone Wireless Plus'ı Tanıttı

30 dakika önce

Logitech Zone Wireless: Bugünün açık ofisleri için tasarlanan kulaklık Logitech bir ilki daha gerçekleştirerek yeni nesil açık ofis ortamında çalışanlar için, iş performansına odaklanan ilk taşınabilir kulaklığı Logitech Zone Wireless ve Logitech Zone Wireless Plus'ı tanıttı.

Logitech Zone Wireless Ve Logitech Zone Wireless Plus'ı Tanıttı, System.String[]
Logitech Zone Wireless: Bugünün açık ofisleri için tasarlanan kulaklık


Logitech bir ilki daha gerçekleştirerek yeni nesil açık ofis ortamında çalışanlar için, iş performansına odaklanan ilk taşınabilir kulaklığı Logitech Zone Wireless ve Logitech Zone Wireless Plus'ı tanıttı. Logitech'in derin ses uzmanlığıyla tasarlanan kablosuz Zone Wireless Serisi, üstün ses kalitesiyle kullanıcıların konferans konuşmaları yapmasına veya müzik dinlemesine olanak sağlıyor. Tek tuşla işler hale getirilebilen Active Noise Cancellation (ANC) özelliğiyle gürültülü ortamlarda dikkat dağıtan sesleri engelleyerek rahat bir çalışma ortamı yaratan ilk UC sertifikalı kulaklık olan Zone Wireless, Qi kablosuz şarj imkanı sağlar.

Açık Ofis Ortamı İçin İdeal


Active Noise Cancellation özelliğiyle Zone Wireless, arka plandaki seslerin derecesi ne olursa olsun engeller ve odaklanarak çalışabilmek için uygun ortamı yaratır. Yumuşak suni deriden yapılmış kulaklık yastıkları ve silikon kafa bandı desteğiyle Zone Wireless Serisi tüm gün rahatça kullanabilir. 15 saat konuşma ve müzik dinleme kapasitesine sahip kulaklar, 30 metrelik kullanım mesafesine sahiptir. Berrak bir konuşma deneyimi için ayrıca Active Noise Cancelling özelliği bulunan bir de mikrofonu mevcuttur.

Hareketli İş Stili


Yeni nesil hareketli ve açık ofis tarzı çalışma sistemi için mükemmel olan Zone Wireless Serisi kulaklıklar; Easy-Switch teknolojisiyle Bluetooth ve Bluetooth alıcı üzerinden kolayca akıllı telefona ve bilgisayara bağlanabilir. Bir kez indirilebilir companion uygulaması Logitech Tune'a bağlanıldığında; kullanıcılar uygulamayı kullanarak, kulaklığı sessize alabilir ANC teknolojisini devreye sokabilir; ses ayarlarını yapabilir, bass tonunu kendi zevkine göre ayarlayabilir ve aynı zamanda ürün güncellemelerini yapabilirler.

Sezgisel ve Basit Kullanım


The Zone Wireless ara yüzünün kullanımı konuşma esnasında ya da müzik dinlerken bile son derece basittir. Çağrı cevaplamak/reddetmek veya müziği başlatmak/durdurmak için basitçe kulaklığın merkezinde yer alan ana tuş kullanılır. Ayrıca kullanıcılar mikrofonu yukarıya kaldırarak da kulaklığı rahatça sessize alabilir. Bir iş gününün sonunda Qi kablosuz şarj cihazına yerleştirilen veya USB kabloyla şark edilebilen basitçe Zone Wireless, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak yerden de tasarruf eder.

Ortaklıklar


Skype tarafından sertifikalandırılan ve Microsoft Teams'den onay alan Zone Wireless Serisi mükemmel kullanıcı deneyimi için Google Cloud, Zoom, Fuze, Unify, TrueConf ve StarLeaf ile iş birliği yapmaktadır. Zone Wireless Serisi ayrıca Cisco WebEx, Cisco Jabber, and Go-To-Meeting gibi en popüler konferans ve ses uygulamalarını desteklemektedir.

BİRDEN ÇOK CİHAZA BAĞLAYIN


Mobil çalışanlar için tasarlanmış olan Zone Wireless, bilgisayarınız, tabletiniz ve akıllı telefonunuza kablosuz olarak aynı anda bağlamanız ve istediğinizde bağlı cihazlar arasında geçiş yapabilmeniz için çok yönlülük sağlar. 30 metrelik kablosuz kullanım mesafesi bağlı kalırken gezinmek için serbestlik sağlar. Telefon sohbetleri arasında geçiş, video konferans, müzik ve gün boyunca genel gürültü önleme; tümü aynı kulaklık ve mutlu eden akustik performansla.

Logitech
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com
Logitech, Teknoloji
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