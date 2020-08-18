Logo perakende çözümleriyle fark yaratıyor - Son Dakika

Logo perakende çözümleriyle fark yaratıyor

Ana stratejisini müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, uçtan uca perakende platformu kurmak üzerine kurgulayan Logo, perakendeciler için yarattığı platformla tüm satış kanallarını aynı anda takip etmeyi sağlıyor.

Logo perakende çözümleriyle fark yaratıyor, System.String[]

Ana stratejisini müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, uçtan uca perakende platformu kurmak üzerine kurgulayan Logo, perakendeciler için yarattığı platformla tüm satış kanallarını aynı anda takip etmeyi sağlıyor.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, perakendeye odaklı, yeni teknolojilerle donatılmış, hızlı ve verimli çözümler sunan Logo, her ölçekten perakende şirketine, yerleşik ya da bulutta kullanılabilen çözümler sunuyor.

Perakende sektörü için özel olarak tasarlanan bu çözümler, uçtan uca tüm süreçleri kapsıyor, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artırmaya odaklanıyor.

Bulut teknolojisinin kullanılmasıyla terminal, sunucu, güvenlik yazılımı, yedekleme, veri tabanı kurulumu, bakım destek hizmeti, çeşitli yazılım lisansları gibi yatırımlara gerek kalmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yazılım Perakende Çözümleri Genel Müdürü Arslan Arslan, Logo'nun, müşterileri için uçtan uca bir perakende platformu sunmak amacıyla kendini her geçen gün yenilediğine dikkati çekti.

Arslan, "Müşterilerimize kasa noktası dışında mağazalar arası işlerinin yönetimi konusunda da destek sunuyoruz. Platformumuzun çoklu mağazaları takip edebilme yeteneği sayesinde stok yönetimi de etkili bir şekilde sağlanmış oluyor. Logo olarak, bir ürün son tüketiciye hangi kanaldan gidiyorsa gitsin bizim sistemimizin bu ürünün satışını gerçekleştiriyor olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) gibi çözümlerle, çeşitli ödeme ve kampanya sistemleriyle entegre çalışan Logo perakende çözümlerinin hem daha güçlü bir veri tabanı hem de tüm süreçlerin etkin yönetimini sağlayacak bir ekosistem oluşturduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Perakendenin ERP'ye göre farkı ve özelliği, son derece stresli olması, yani çok kritik görev olarak kabul edilmesi ve yoğunluğun mesai dışı saatlerde olması diyebilirim. Muhasebenin mesai saati içerisinde icra edilen bir faaliyet olduğunu göz önüne alırsak stresin kaynağına da inebiliriz. Logo olarak perakende müşterilerimize gerçekleştirdikleri bu zorlu görevde destek olabilmek için destek hatlarımızı 365 gün açık tutuyoruz. Alanımızda gerçekleşen herhangi bir sorunda yine 365 gün müdahalede bulunuyoruz. Bunu sürekli kılmak için teknik mimarimizin temelini bulut sistemler üzerine kurguladık."

Pandemi sürecinde online perakende ön plana çıktı

Pandemi sürecinde perakende satışların yoğunlukla online satışa döndüğünü aktaran Arslan, "Kovid-19 ülkemizde ilk görüldüğü dönemde perakende harcamaları kısmi oranda azaldı fakat talep ve ihtiyaçlar azalmadığı için satışlar çok kısa bir süre içinde online mecralara kaydı. Bu noktada herkesin düşüncesi ve Ar-Ge yapma ihtiyacı da online sistemlere yönelmiş oldu. Eskiden mağazaların içerisindeki müşteri trafiğini sayan, müşterinin mağaza içindeki konsantrasyonunu sorgulayan, mağazada müşteriyi daha uzun süre tutmaya çalışan sistem, yerini 'Müşterileri online sitemizde nasıl daha uzun tutarız?', 'Potansiyel müşterilere nasıl tekrar sitemizi ziyaret ettiririz?' gibi konulara bıraktı. Biz de bu içgörüden hareketle ve bulut tabanlı bir platform olmamızın verdiği avantajla sistemimizi online perakendeyi ön plana çıkartacak şekilde yeniden tanımladık. Bu anlamda satış noktaları ile online sistem entegrasyonlarını, e-ticaret ya da online ticaret platformlarının birbiriyle stratejik ortaklık ve entegrasyon sistemlerini kapsayacak çözümler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Perakendenin satış sonrası servis süreçleri için de özel bir çözüm sunarak merkezi ya da çoklu servis ağlarını en verimli şekilde yönetmeyi sağladıklarını belirten Arslan, Logo'nun Türkiye için yüksek katma değer üretmeye devam edeceğini aktardı.

Arslan Arslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 17:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Logo perakende çözümleriyle fark yaratıyor - Son Dakika
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