Logo Yazılım, 2018 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) da %23 arttıran Logo'nun net dönem kârı ise %33 artış göstererek 67,7 milyon TL'ye ulaştı.

Logo, 2018'de gelirlerinin %30'unu Ar-Ge'ye harcamalarına ayırdı.

Logo, konsolide gelirlerinin %34'ünü Romanya operasyonlarından elde etti.

Logo Yazılım hisse başına düşen kar artışı ise %34 oranında gerçekleşti.

2018'de satış gelirlerini geçen yıla oranla %25 arttırarak 321,1 milyon TL'ye yükseltti.

Türkiye'nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markası Logo Yazılım 2018 yılını kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı. Logo Yazılım, 2018'de satış gelirlerini geçen yıla oranla %25 arttırarak 321,1 milyon TL'ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) da %23 arttıran Logo'nun net kârı ise %33 artış göstererek 67,7 milyon TL'ye ulaştı. Logo Yazılım hisse başına düşen kar artışı ise %34 oranında gerçekleşti.

2018 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, "Müşterilerimizle iş birliği içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratmayı en büyük hedefimiz olarak görüyoruz. 2018 yılında da ürün ve hizmetlerimizde yenilikçilik ve yaratıcılığı artırarak liderliğimizi sürdürdük. 2018 yılında 13 ödül alarak bu başarımızı perçinledik. Hem müşterilerimizin hem de ekosistemimizdeki herkesin deneyimini geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl da ekosistemimizle birlikte bu başarıya ulaştık." dedi.

Türkiye'nin uluslararası yazılım markası olarak dünya teknoloji trendleri paralelinde ürünler geliştirdiklerini aktaran Koyuncu, Ar-Ge'ye büyük yatırım yaptıklarını ifade etti. "Hem Türkiye'de hem de global pazarlarda rekabet gücümüzü arttırmak için kullanıcı deneyimine ve yüksek performansa öncelik veren ürünler geliştiriyoruz. 2018'de gelirlerimizin %30'unu Ar-Ge'ye ayırdık. Bu ülkenin mühendisleri ile ülkemiz için çözümler geliştiriyor, geleceğe ve yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz." diye bilgi verdi.

Sektör liderliği devam ediyor

Logo Yazılım, Türkiye'de 2018 yılında 4,3 bin yeni müşteriyi bünyesine kattı. 15 bin'den fazla müşterisinin dijital dönüşüm çözüm ortağı olan Logo iştiraki eLogo ise 2018 yılında müşteri sayısını %26, kontör satışlarını ise %60 oranında artırdı.

Yurtdışı operasyonları da genişledi

Logo Yazılım'ın 2016 yılında satın aldığı Romanya merkezli Total Soft'un TL bazlı gelirleri, geçen yıla kıyasla %44 oranında arttı. Logo, konsolide gelirlerinin %34'ünü Romanya'daki operasyonlardan elde etti. Total Soft finans hizmetleri, sağlık, perakende ve tarım sektörüne özel dikey çözümleriyle başta Euro Bölgesi olmak üzere geniş bir coğrafyada projeler geliştirmeye devam ediyor.

Logo Yazılım'ın Hindistan'a özel geliştirdiği ve Hindistan hükümetinin yeni vergi sistemiyle uyumlu olan Logo Jugnu, Logo Vira ve Logo Vyapari çözümlerinde yeni müşteri kazanımları bu dönemde de devam etti.