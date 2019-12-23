Logo Yazılım'a birincilik ödülü - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Logo Yazılım'a birincilik ödülü - Son Dakika

Logo Yazılım'a birincilik ödülü

6 saat önce

Logo Yazılım, "Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni"nde "Yazılım ve Bilişim Hizmetleri" kategorisinde birinci seçildi.

Logo Yazılım'a birincilik ödülü, System.String[]

Logo Yazılım, "Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni"nde "Yazılım ve Bilişim Hizmetleri" kategorisinde birinci seçildi.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük halka açık yazılım kuruluşu ve en değerli bilişim markalarından biri olan Logo Yazılım, Türkiye hizmet ihracatının çatı kuruluşu olan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından 2018 yılı ihracat performansları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda "Yazılım ve Bilişim Hizmetleri" kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödül, Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sercan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın Sertcan, 1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Logo Yazılım'ın başarısının ardında Türkiye'nin yazılım ve bilişim ekosistemine güvenin yattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Logo Yazılım olarak mikro işletmelerden kurumsal büyük işletmelere kadar farklı ölçeklerdeki şirketler için uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunuyoruz. Müşterilerimizle iş birliği içerisinde tutku ve çeviklikle değer yaratmayı en büyük hedefimiz olarak görüyoruz.

Bu bağlamda Hizmet İhracatçıları Birliği gibi saygın bir kurumdan ödül almak motivasyonumuzu artırmanın yanı sıra yaptığımız çalışmaların doğruluğunun bir sağlaması oldu. Logo Yazılım olarak ülkemiz yazılım sektörüne yüksek katma değerli ürünler sunmaya ve ihracat gelirlerimizi her yıl artırarak ülke ekonomimize pozitif değer yaratmaya hız kesmeden devam edeceğiz."

İhracat, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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