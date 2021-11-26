Logo Yazılım'a MarCom Awards'tan 4 ödül - Son Dakika

Türkiye'nin önemli yerli iş yazılım şirketlerinden Logo Yazılım, dünyanın saygın ve yaratıcı yarışmalarından biri olan MarCom Awards'tan 4 ödül aldı.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım, pazarlama ve iletişim alanındaki en yaratıcı projelerin yarıştığı MarCom Awards'ta, 1-0 önde 360 entegre iletişim kampanyası ile "Stratejik İletişim" başlığında yer alan "Entegre Pazarlama", "Markalaşma" ve "Marka Yenileme" kategorilerinde 3 platinum ödülün sahibi oldu.

Logo Yazılım, 800'den fazla iş ortağı için 4 haftalık deneyim olarak tasarlanan, bulut bilişim, büyük veri ve mobilite teknolojilerinden yararlanılarak uzaktan online olarak gerçekleştirilen iş ortakları toplantısı ile de "Özel Etkinlikler" kategorisinde altın ödül kazandı.

Logo Grup Pazarlama Başkanı Begüm Arş Türk, 2021 yılında 41 ülkeden 6 binin üzerinde başvuru alan, pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında olan MarCom Awards'tan 4 ödülün sahibi olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Logo olarak işletmelerin verimliliğini ve karlılığını artırmaya yönelik çözümler geliştiriyoruz. İş yazılımlarımız ile farklı sektörlerdeki ve ölçekteki şirketlerin daha esnek ve verimli çalışmalarına ortam hazırlayarak rekabette güçlenmelerini sağlıyoruz. Logo çözümleriyle işletmelerin verimlilik, hız ve rekabette 1-0 önde olduğunu vurguladığımız reklam filmimiz ile aldığımız ödül bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Türk, salgın sürecince 4 haftalık bir deneyim sunarak, online gerçekleşen iş ortakları toplantısının "Özel Etkinlikler" kategorisinde altın ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın nedeniyle ilk defa tecrübe ettiğimiz bir çalışma düzenine geçtik. Hepimiz için yeni olan bir sisteme hızla uyum sağlayarak başarılı işler yapmak en büyük motivasyon kaynağımız. Ödüllerde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezi ABD'nin Dallas kentinde bulunan ve Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en geniş katılımlı yaratıcılık yarışması olarak nitelenen MarCom Awards, iletişim ve pazarlama alanında mükemmelliği ödüllendirirken, sektör profesyonellerinin yaratıcılık, yoğun çalışma ve büyüklüğünü de değerlendiriyor.