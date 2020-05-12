Logo Yazılım'dan stratejik bulut İK yatırımı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Logo Yazılım'dan stratejik bulut İK yatırımı - Son Dakika Ekonomi

Logo Yazılım'dan stratejik bulut İK yatırımı

6 saat önce

Logo Yazılım, Peoplise (Elba HR AŞ) hisselerinin yüzde 86,70'inin satın alınması konusunda anlaşma sağladı.

Logo Yazılım'dan stratejik bulut İK yatırımı, System.String[]

Logo Yazılım, Peoplise (Elba HR AŞ) hisselerinin yüzde 86,70'inin satın alınması konusunda anlaşma sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım ile Peoplise (Elba HR AŞ) sermayesinin yüzde 86,70'ini temsil eden şirket paylarının satın alınması konusunda anlaştı ve hisse devir işlemleri tamamlandı.

Kurumsal firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan kaynakları yönetimi platformu olan Peoplise, kendini Yetenek Yönetimi Sistemi olarak konumlandırarak başvuru takip sistemlerini (ATS) sosyal medya kaynaklı işe alımları, dijital değerlendirme ve markalaşma araçlarını içeren mobil uyumlu platforma dönüştürüyor.

Peoplise, insan kaynakları alım süreç yönetim sistemi ile, işe alım yapılacak bir pozisyon ve o pozisyondaki bir aday ile ilgili her türlü test sonucu, adayın cevapları, mülakat kayıtları gibi bilgileri bir arada bulunduruyor ve adayın değerlendirilmesini otomasyonla kolaylaştırarak, hızlandırıyor. Peoplise, başta Brand Finance'in En Değerli 100 Türk Markası listesinde ilk 25'e giren 17 değerli firma olmak üzere, finansal hizmetler, perakende, üretim ve profesyonel hizmet sektörlerinde 90'dan fazla kuruma hizmet sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, Logo'nun geleceğe olan inancının ve yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Tekbulut, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu zorlu günlerin geçeceğini biliyoruz. Türkiye'nin halka açık en büyük yazılım şirketi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek, ülkemiz için yüksek katma değer yaratmaya devam etmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Peoplise hisselerinin alımı konusunda anlaşarak büyüme yolunda bir adım daha atmış olduk. Logo'nun KOBİ'lere yönelik çözümleri içinde İnsan Kaynakları önemli bir paya sahiptir. Logo geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları sayesinde elde etmiş olduğu bulut tabanlı teknolojilerle çok sayıda ve farklı ölçekte şirkete hizmet sağlamayı ve küresel rekabetçi ürünlerle İnsan Kaynakları özelinde ihracata açılmayı hedefliyor. Peoplise ürünlerinin Logo'daki standart İnsan Kaynakları çözümlerini tamamlayan özellikte olması, koronavirüs (Kovid-19) sonrası iş süreçlerini destekleyecek nitelikte olması, Peoplise'dan gelecek yönetici ekibin bu alandaki geniş bilgi ve yurt dışı tecrübesi İnsan Kaynakları yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimi HCM (Human Capital Management) geçişimizi sağlayacak, farklı ölçekteki şirketlere ve sonra da küresel pazarlara geçişimizi destekleyecek özelliktedir."

Logo Yazılım Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu ise kurumların işe alım süreçlerini tamamen dijital hale getiren, yenilikçi bulut insan kaynakları teknoloji girişimi olarak hizmet veren Peoplise'ın, Logo Yazılım bünyesine katılmasıyla çözüm kümelerini zenginleştirmiş olduklarını, kendilerini bu anlamda büyütecek ve güçlendirecek yeni teknolojilere ve ürünlere yatırım yapmayı çok önemsediklerini belirtti.

Koyuncu, Peoplise'ın Logo çözüm ailesine katılmasının bu çerçevede son derece önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Peoplise Genel Müdürü Çağatay Güney de, "Logo Yazılım gibi çok değerli ve güçlü bir aileye katıldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Logo Yazılım'ın deneyimi ve altyapısı ile güçlendireceğimiz yaratıcı bulut ürünlerimizi tüm dünyaya sunmak artık çok daha kolaylaşacak. Başta dijital aday bulma robotumuz ve akıllı başvuru takip sistemimiz olmak üzere Peoplise ürün portföyünü, öncelikle Avrupa, sonra da Amerika pazarlarına başarıyla taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 12:36 Kaynak: AA


Son Dakika

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti         
19:23
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı         
19:15
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor         
18:58
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı         
18:38
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi         
18:18
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti         
18:18
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi         
18:15
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor         
18:08
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı         
18:03
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu         
17:55
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:50
"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler         
17:48
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi         
17:42
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı         
17:37
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim         
17:37
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:31
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı         
17:31
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi         
17:29
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti         
17:22
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor         
17:11
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti         
16:53
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi         
16:42
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı         
16:40
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek         
16:38
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
16:36
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı         
16:36
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti         
16:28
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi         
16:25
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 19:26:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Logo Yazılım'dan stratejik bulut İK yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]