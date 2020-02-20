Logo Yazılım gelirlerini yüzde 31 artırdı

Logo Yazılım, 2019 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket açıklamasına göre, Logo Yazılım, 2019'da satış gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 31 artırarak 422 milyon TL'ye yükseltti.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) da yüzde 41 artıran şirketin net karı ise yüzde 27 artış göstererek 86 milyon TL'ye ulaştı. Logo Yazılım hisse başına kazancı ise yüzde 27 oranında artış sağladı.

Öte yandan Türkiye'de e-devlet çözümlerinde firma sayısına göre sektörde öne çıkan eLogo, müşteri sayısını geçen seneye göre yüzde 75 genişletti ve harcanan kontör sayısı yüzde 59 arttı.

Logo Yazılım'ın 2016 yılında satın aldığı Romanya'daki iştiraki Logo Total Soft ise 2019 yılında Euro bazında yüzde 18 satış geliri büyümesi ve yüzde 97 FAVÖK büyümesi elde etti.

"Turquality ile birlikte daha güçlü adımlar atacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, e-devlet çözümleri kapsamında ekim ayında değişen tebliğin olumlu etkisi olduğunu ve Romanya faaliyetlerindeki verimlilik artışının şirkete katkı sağladını belirtti.

Logo Yazılım'ın başta gelişmekte olan pazarlar olmak üzere hem kendi faaliyetlerinde hem de ekosisteminde sürdürülebilir dönüşümü desteklediğini aktaran Koyuncu, "Geleceği birlikte yazma vizyonumuz kapsamında müşterilerimiz ve ülkemiz ekonomisi için değer yaratmaya devam ediyoruz. Logo markası, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality'nin de desteğiyle birlikte küresel ve bölgesel pazarlarda güç olma yolundaki adımlarını daha da güçlü ve emin bir şekilde atacak." ifadelerini kullandı.

Koyuncu, yılın tamamında hem Türkiye hem de Romanya faaliyetlerindeki başarılarını sürdürülebilir bir zeminde devam ettirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki piyasa koşullarının yarattığı belirsizlikleri yönetirken, uzun vadeli değer yaratma stratejimiz paralelinde insanımıza ve teknolojiye yatırım yapmayı kararlılıkla sürdürdük. Kurum kültürümüzün temelinde yer alan müşteri odaklı Ar-Ge ve inovasyon konusunda Türkiye ve Romanya faaliyetlerimiz için toplam Ar-Ge yatırımlarının faturalanan gelirlere oranı bu dönemde yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın odak noktasını, topluma, çevreye ve şirketin geleceğine yatırım yapmak ve yenilikçi ürün ve hizmetlerle ekosistemimizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamak olarak devam ettiriyoruz. Sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim konusunu en üst düzeyde sahipleniyor ve bu süreçleri üst yönetimin liderliğinde yürütüyoruz. Sektörün lider oyuncusu olarak ülkemizin bu alandaki hareket motoru olma görevimizi eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz."