Logo Yazılım'ın 2020'de satış geliri 545 milyon TL'ye yükseldi - Son Dakika

Logo Yazılım'ın 2020'de satış geliri 545 milyon TL'ye yükseldi

18.02.2021 11:27
Logo Yazılım'ın 2020'de satış geliri 545 milyon TL'ye yükseldi, System.String[]

Türkiye'nin yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2020'de satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 29 artırarak 545 milyon TL'ye yükseltti.

Türkiye'nin yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2020'de satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 29 artırarak 545 milyon TL'ye yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo, konsolide gelirlerinin yüzde 33'ünü Logo Total Soft Romanya'dan elde etti.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) yüzde 25 artıran Logo'nun net dönem karı ise yüzde 33 yükselişle 115 milyon TL'ye ulaştı. Logo Yazılım'ın hisse başına kazancı ise yüzde 33 artarak 4,75TL oldu.

Salgın döneminde de stratejik yatırımlarını sürdüren Logo, müşteri sayısındaki artışını güçlü bir şekilde gerçekleştirerek gelecek dönem sürdürülebilir büyüme gücünü güvence altına aldı.

Tüm iş birimlerinde çift haneli gelir büyümesi sağlayan Logo, özel entegratörlük alanında da en fazla müşteri sayısına sahip firma olarak liderliğini korudu.

"Dönüşümün önümüzdeki yıl da hızlanacağını, etki alanını genişleteceğini bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup Üst Yöneticisi (CEO) M. Buğra Koyuncu, dijital dönüşümün giderek ivmelendiğini belirterek, "Teknolojiye yatırım artık gerek küçük firmaların gerekse orta ve büyük ölçekli işletmelerin yaşamının her alanında daha fazla yer almaya başladı. Şirketler, değişen dünya koşullarına ve kullanıcı davranışlarına uyum sağlayabilmek ve rekabet açısından öne geçebilmek amacıyla ürünlerini, hizmetlerini ve iş modellerini/süreçlerini dijitalleştirerek dönüştürmek durumunda kalıyorlar. Bu dönüşümün önümüzdeki yıl da hızlanacağını, etki alanını genişleteceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Logo olarak 3 stratejiye odaklanacaklarını aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:

"Bunların en önceliklisi, yazılım ve teknoloji çözümlerini bir hizmet olarak sunabilmek. Yazılım sektörü sürekli, kesintisiz ve kaliteli hizmetler gerektiren bütünleyici bir değer anlayışına doğru hızla evriliyor. Bunu hem yazılım ürünlerinin sunduğu teknolojik altyapı ve olanaklar açısından hem de kullanıcılarımıza uçtan uca bir iş modeli ile yüksek katma değerli çözümler sunmak olarak yorumlayabiliriz. Kullandıkça öde, lisans kiralama, SaaS, bakım anlaşmaları, üyelik gelirleri ve kontör karşılığı sunulan e-servisler olarak örneklendirebileceğimiz tekrarlayan gelirlerimizin toplam gelirlerimizin içerisindeki payını istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyoruz. Diğer hedefimiz ise dikey çözüm alanlarına odaklanmak, yani belirli niş alanlarda, seçtiğimiz sektörlere ve/veya iş fonksiyonlarına yönelik uzmanlaşmış çözümler üretmek. Ana faaliyet alanımızı oluşturan iş yazılımlarımızın etrafını bu türden dikey çözümler ile kuşatarak kullanıcılarımıza sunduğumuz toplam faydayı artırmak, birbirini tamamlayan çözümler ve hizmetler ile zenginleştirmek istiyoruz. Burada stratejik iş birliklerine de açık olan bir büyüme modelini benimsiyoruz. Uluslararasılaşmak ise büyüme stratejimizin üçüncü boyutu. Bugün bölgesel ölçekte rekabet eden bir yazılım firması olarak Romanya ve Hindistan'daki şirketlerimizle yurt dışı pazarlara yönelik yeni ürün geliştirme, tutundurma ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ölçeğimizi daha da genişletip bizim için fırsatlar sunabileceğini öngördüğümüz yeni pazarlara girmek ve gelir kanallarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz."

Türk Lirası, Romanya, Türkiye, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Logo Yazılım'ın 2020'de satış geliri 545 milyon TL'ye yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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