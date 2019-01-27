Logo Yazılım Kimdir?
28 dakika önce
Logo Yazılım Satış Direktörü Kutadgu Arslan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Logo Yazılım Satış Direktörü Kutadgu Arslan, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Logo Yazılım'ın 1984
kuruluşlu bir teknoloji şirketi olduğunu ifade eden Arslan, "Yazılım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda ERP ürünlerimiz ve beraberindeki tamamlayıcı çözümler ile Türkiye
'de ve dünyada hizmet veriyoruz. 2011 yılından itibaren büyüme trendine girerek şirket satın almaları ile önemli bir ivme kazandı" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:32
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