Logo Yazılım, Partner Republic ile iş birliği yaptı

Logo Yazılım, müşteri deneyimi konusundaki standartlarını bir üst seviyeye çıkartmak üzere Partner Republic ile iş birliği yaparak bir dönüşüm projesi başlatıyor.

Şirket açıklamasına göre, bu iş birliği ile hizmet odaklı yazılım anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlayan Logo Yazılım, veri merkezli müşteri deneyimi tasarımı konusundaki uzmanlığına güvendiği Partner Republic ekibi ile birlikte uçtan uca müşteri odaklı bir Logo Yazılım deneyimi tasarlamayı hedefliyor. Şirket, bu proje ile ürün geliştirme süreçlerinden satış sürecine, kullanıcı ara yüzü ve süreçlerinin tasarımlarından iş ortakları ile hizmet kalitesinin artırılmasına kadar olan tüm süreçleri, müşteri odaklılık perspektifi ile yeniden tasarlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, müşterilerine ve tüm ekosisteme daha fazla değer yaratma gayesiyle iş hedeflerini şekillendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm Logo ekosisteminde güçlü bir güven ortamı tesis ederek kurumsal itibarımızı artırmak en önemli önceliklerimizden. Bu anlamda 2021'de müşterilerimizle etkileşimin kalitesini ve doğasını tanımlayan müşteri deneyimi odağımızı geliştirerek tüm süreçlerimizde müşteri ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmeyi hedefliyoruz. Şirket kültürümüzün temellerinde yer alan müşteri odaklı yaklaşımımız gereği bütünsel müşteri deneyim stratejimizi oluşturmayı, müşteri memnuniyetinin artırılarak marka bağlılığına dönüşmesini ve sürdürülebilir, uçtan uca müşteri odaklı bir Logo deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

Ayrıca KOBİ'lerden büyük kurumsal işletmelere kadar tüm müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuklarında güvendikleri bir çözüm ortağı olmayı, bu yolda onlara ihtiyaç duydukları tüm desteği vererek birlikte yürümeyi hedefliyoruz. Tüm paydaşlarımıza rehberlik etmek; teknoloji ve bilişim çağında kanaat önderi olma misyonumuzu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Partner Republic CEO'su Demet Yarkın ise "Önce müşterim" projesi ile Logo Yazılım'ın büyüme stratejisine uygun olarak, müşteri deneyimi stratejisini geliştirmek, müşterinin ve çalışanın sesi üzerinden aksiyona dönüştürülebilir içgörü oluşturmak, Logo Yazılım müşterilerinin bütünleşik bir yapı ile takip edilebilir olmasını sağlamak ve bu çalışmaları sürdürülebilir bir kültüre dönüştürmek için Logo Yazılım ekipleri ile çok yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz. Türkiye'nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım ile bu projeyi başlatmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.