Logo Yazılım stajyer alım sürecini başlattı - Son Dakika

Logo Yazılım stajyer alım sürecini başlattı

03.03.2021 10:59
Logo Yazılım stajyer alım sürecini başlattı, System.String[]

Logo Yazılım, geçtiğimiz yıllarda gençler tarafından ilgiyle karşılanan Log-in Staj Programını 2021'de de sürdürüyor.

Logo Yazılım, geçtiğimiz yıllarda gençler tarafından ilgiyle karşılanan Log-in Staj Programını 2021'de de sürdürüyor.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, uzaktan çalışma kültürüne uygun olarak 2020 yılında olduğu gibi bu yıl da uzaktan gerçekleştirilecek olan staj programına üniversite öğrencileri başvurabiliyor.

Başvurular 15 Şubat – 31 Mart'ta yapılacak.

2021 yılı stajyerleri uzaktan bir staj deneyimi yaşayarak Logo'nun çalışma kültürüne dahil olacaklar ve iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri, onlara uygun olarak geliştirilen eğitim programlarına da katılma imkanları bulacaklar.

Log-in staj programı katılımcıların görüşmeler, teknik test, case study yöntemleriyle belirlenmesinin ardından oryantasyon ile devam edecek. Süreç sırasıyla; Gölge Liderlerle Tanışma, staj sürecinin başında yapılan "beklenti anketleri", online eğitimler, ekiplerle projelerde görev alma, gölge liderler ile geri bildirim toplantılarıyla devam ediyor ve staj sonunda değerlendirme anketleri gerçekleştiriliyor.

-2020'de rekor başvuru oldu

2020 yılında yaklaşık 4 binin üzerinde stajyer adayı programa başvurdu.Adaylarımız için 1650 video mülakat, 1600 teknik sınav, 200'den fazla vaka analizi hazırlandı. Stajyerler mesleki eğitim alanında bağlı bulundukları ekiplerden eğitim almanın yanında oryantasyon sürecinden başlayarak iş hayatında ihtiyaç duyacakları eğitimleri de aldılar.

2020 yılında yüzde 50 kadın erkek oranıyla 81 stajyer Logo'da staj yolculuğunu tamamladı. Stajyerler bu süreçte oryantasyon programı, sosyal beceriler ve teknik eğitimlere de katıldı. Ayrıca staj sonunda toplam 21 stajyer, kariyerlerine Logo'da devam etme fırsatı buldu.

Üniversite, 31 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Logo Yazılım stajyer alım sürecini başlattı - Son Dakika Ekonomi


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