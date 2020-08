Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı

Remy: "Her şeyimi bu kulübe vereceğim" " Fenerbahçe ile görüştük"Fransız forvet sağlık kontrolünden geçti ve 2+1 yıllık sözleşme yapıldı Mustafa Akın , Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul 'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı. İstanbul'da yapılan imza törenine Başkan Hasan Kartal , Yöneticilerden Ali Zeki Saruhan, Loic Remy ve temsilcisi katıldı.İmza töreninde konuşan Loic Remy, Fenerbahçe ile de görüşme yaptıklarını doğrularken, Rizespor'a gelmesinde Lille'den takım arkadaşları Yusuf ve Zeki'nin de fikirlerini aldığını ve bunun etkili olduğunu söyledi.Loic Remy; "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce sahalara dönmek istiyorum. Her şeyimi bu kulübe vereceğim. Burada zevkle oynayacağım. Beklentilerin farkındayım. Zoru seviyorum. Başarı için zorun olması gerekiyor. Sportif direktörle görüştüğümde kulüple alakalı bana çok güzel şeyler anlattılar. Yusuf ve Zeki'nin de fikirlerini aldım buraya gelmeden önce. Başka bir kulüple görüşüyordum ancak buraya gelmeye karar verdim. Evet Fenerbahçe ile görüştük, başka takımlar da vardı. Türk halkı çok sabırlı. Bunu burada gördüm. Bu kararı almamda bu durum da çok etkili oldu" açıklamalarını yaptı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise; "Loic Remy'nin ailesiyle Rize'de güzel bir hayatı olacak. Burada çok başarılı olacak. Biz iyi bir kulübüz. Başarılı olacağız" şeklinde konuştu.