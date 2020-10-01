Lojistik firmaları güç birliği yaptı; hedef pazarda büyümek - Son Dakika

Lojistik firmaları güç birliği yaptı; hedef pazarda büyümek

Türkiye'deki yatırımlarını hızlandıran Danimarkalı DSV Lojistik, Horoz Lojistik ile güçlerini birleştirdi.

Lojistik firmaları güç birliği yaptı; hedef pazarda büyümek, System.String[]
Türkiye'deki yatırımlarını hızlandıran Danimarkalı DSV Lojistik, Horoz Lojistik ile güçlerini birleştirdi. Anlaşma kapsamında, iki şirket yurt içi komple taşıma alanında iş birliği yaptı.  Firma temsilcileri, sektörde daha rekabetçi bir ortamın oluşmasını ve büyümeyi hedefliyor.

Türkiye'de 2006 yılından itibaren faaliyet gösteren Danimarkalı DSV Lojistik firması, Türkiye'nin en eski lojistik firmalarından Horoz Lojistik ile Yurt İçi Komple Taşıma (FTL) alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Her iki şirkette sektörde, dinamik, memnuniyet odaklı ve daha rekabetçi yapı oluşturmayı hedefliyor.

İş birliğine yönelik açıklamalar yapan Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz, anlaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, yurt geneline yayılmış 400.000 metrekare kapalı alanda 42 lojistik merkezi ile micro dağıtım, bayi ortak depo yönetimi, e-ticaret ve konvansiyonel depolama alanında hizmet verdiklerini dile getirdi.

"3 KAT BÜYÜMEYİ HEDEFLEMEKTEYİZ"

İş birlikteliği sayesinde DSV ile sektörün en önemli oyuncusu olma yolunda çok önemli bir adım attıklarını aktaran Horoz, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, en önemlisi onlara katma değerli hizmet sağlamak adına iş süreçlerimizi değişen dünya koşullarına göre uyarlıyoruz ve bu dönüşümün gereği olan trendleri hızla hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda da DSV ailesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile 3 yıl içerisinde komple taşımacılık alanında ilk etapta 3 kat büyümeyi hedeflemekteyiz. Her iki tarafı daha da güçlendirerek hem Türkiye ekonomisine hem de sektöre, en önemlisi müşterilerimize büyük katkılar sağlayacak bu iş birlikteliğini mümkün kılan Ozan Bey'e ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

ÖNDER: AVANTAJLI MALİYETLERLE HİZMET SUNACAĞIZ

90 ülkede hizmet veren DSV Lojistik'in 18 milyar dolarlık gelirle dünyanın 3 büyük lojistik firmasından biri olduğunu söyleyen DSV Türkiye Genel Müdürü Ozan Önder ise, "Hedefimiz önümüzdeki beş yılda Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılası'na oranla değişkenlik gösteren ama 250 milyar liradan daha büyük olan yurt içi lojistik faaliyetlerini daha merkezi ve kurumsal kimlikle tüm taşıma kollarını kullanarak, müşterilerimize daha avantajlı maliyetler ile hizmet sunmak.  Bu yolda bize ortak olup destek veren gerek yatırımcılarımız gerekse çalışma arkadaşlarımızla birlikte, sektörün öncü ve itici gücü olacağımıza güveniyoruz ve heyecanlı yolculuğumuzda Taner Horoz'a ve horoz ailesine inancımız ve hedeflerimizde bizlere ortak oldukları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


- İstanbul
Lojistik firmaları güç birliği yaptı; hedef pazarda büyümek
Lojistik firmaları güç birliği yaptı; hedef pazarda büyümek

Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Lojistik firmaları güç birliği yaptı; hedef pazarda büyümek - Son Dakika Ekonomi

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