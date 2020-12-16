Lojistik firması, ağır vasıta kiralama şirketiyle filosunu gençleştiriyor - Son Dakika

Hızlı Tüketim Malları (FMCG) ve Kimyevi Maddeler Lojistiği alanında faaliyet gösteren Alışan Lojistik, yılın son yatırımını Koluman Grup bünyesinde ağır vasıta kiralama şirketi Hama ile yaptığını duyurdu. İki şirket arasındaki iş birliği kapsamında Mercedes Benz marka Actros 1845 çekiciler Alışan Lojistik filosuna katıldı.

Hızlı Tüketim Malları (FMCG) ve Kimyevi Maddeler Lojistiği alanında 1985 yılından beri hizmet veren Alışan Lojistik, yılın son günlerinde yeni bir iş birliğine imza attığını açıkladı. Yurt içi ve yurt dışında yatırımlarına devam ettiğini aktaran firma yetkilileri, Koluman Grup bünyesindeki ağır vasıta kiralama şirketi Hama ile araç filosunu gençleştirip, büyüteceklerini dile getirdi.

"2021 HEDEFLERİNE İLİŞKİN İLK ADIMI ATTIK"

Mercedes Benz Actros 1845 LS tipi Euro 6 normlarında ADR donanımlı yeni çekicilerin teslimat töreninde Hama Genel Müdürü Kenan Çetin ile hazır bulunan Alışan Lojistik İcra Kurulu üyesi Ayhan Özekin, kuruluşlarının 35. yılını kutladıkları 2020 yılında, bütün zorluklara rağmen, geçmiş yıllarda olduğu gibi büyüme hedefine ulaştıklarını belirtti. Özekin, "Yurt içinde işlerimizin büyük çoğunluğu kara yolunda. Senelerdir hepimizin gündemi, daha çok demir yolunu, deniz taşımacılığını ve dolayısıyla intermodal taşıma modlarını kullanmak. Yeni yılda da bu alanlarda gelişmek, ülke çapındaki coğrafi büyümemizi sürdürmek, filomuzu gençleştirmek, VAS operasyonlarında yenilikler yaratmak, teknolojik altyapımızı güçlendirmek gibi hedeflerimiz var. 2020'nin son günlerinde filomuza katılan son model çekicilerle 2021 hedeflerimiz doğrultusunda ilk adımları atmış olduk" dedi.

Hama'nın Genel Müdürü Kenan Çetin ise "Uzun yıllardır güvene dayalı bir iş ortaklığımız bulunan Alışan Lojistik ile operasyonel kiralama olarak süren projemizin giderek kusursuz bir iş birliğine dönüştü. Seneyi yine yeni bir yatırımla kapatan, geniş operasyon kabiliyetine sahip bir markanın, bizi tercih etmesi bizim ve iş modelimizin başarısının göstergesi oluyor" diye konuştu.