Lojistik firması filo sayısını artırdığını duyurdu

ABC Lojistik, 200 dorseden oluşan yatırımın ardından, 100 adet çekici alarak araç filo sayısını artırdığını duyurdu.

Merkezi Kayseri'de bulunan ve taşımacılık sektöründe hizmet veren ABC Lojistik, 200 dorseden oluşan yatırımın ardından 100 adet çekici alarak araç filosunu güçlendirdiğini duyurdu.

"KENDİMİZİ YENİLİYOR VE GELİŞTİRİYORUZ"

ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Bilen, müşteri memnuniyeti ve kalite politikası gereği olarak yeni yatırımlar yaptıklarını söyledi. Daha önce 200 dorse alarak büyümesini sürdüren firmalarının, şimdi de 100 adet çekicinin ilk partisini filolarına kattıklarını belirten Bilen, "Her geçen gün kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Amacımız, bu alanda ülkemizin yanı sıra Avrupa ve Asya çapında söz sahibi olmak. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bu hafta itibariyle çekicilerimizi teslim almaya başladık. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın da bugünden daha güçlü olacağız" diye konuştu.