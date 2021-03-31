Lojistik maliyetlerde yüzde 15 tasarruf

Lojistik teknolojisi platformu Asnak, Kovid-19 pandemisiyle artan taşımacılık maliyetlerinde yüzde 15'e kadar tasarruf imkanı sağlıyor.

Bir yılı geride bırakan koronavirüs pandemisi tedarik zincirinde fiyatlandırma çıtasını yukarı çekti. Konteyner başına şirketlere yüklenen maliyetler geçen yıldan bu yana 4 kata kadar artarken, geniş tedarik ağı zinciri önem kazandı. Taşımacılıkta artan maliyetlere çözüm olarak geliştirilen lojistik teknolojisi platformu Asnak, nakliye operasyonlarında yüzde 15'e kadar tasarruf sunmaya başladı.

Lojistik şirketleri tek platformda

2020'nin ilk ayında kurulan ve dokuz aylık ürün geliştirme çalışmalarının ardından eylülde faaliyete alınan platform, lojistik sektöründeki firmaları dijital platformda bir araya getirdi. Bu sayede nakliye ihtiyacı duyan şirketlerin karşılaştırma yaparak en iyi fiyata ulaşmaları sağlanırken, zaman ve iş yükünden de tasarruf imkanı sunuluyor. Ayrıca lojistik operasyonlar uygulama üzerinden anlık takip edilerek, işlemler en güvenli biçimde tamamlanıyor.

"Verimli ve güvenli tedarik zinciri oluşturuldu"

Asnak Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, Asnak'ın uçtan uca dijital hizmet anlayışıyla sektöre yeni bir yaklaşım getirdiğini belirtti. Pandemi sürecinde lojistik operasyon güvenliği ve verimliliğin önem kazandığını hatırlatan Çivi; "Endüstri 4.0 konseptiyle geliştirdiğimiz yenilikçi ve öncü uygulama Asnak, lojistikte artan maliyetlere etkili bir çözüm sunuyor. Asnak ile sunduğumuz uçtan uca hizmet sayesinde nakliyeye ihtiyaç duyan kuruluşlar, lojistik şirketlerine en hızlı ve kolay yöntemle erişip, kendileri için sunulan tekliflerin hepsini sadece birkaç tuşa basarak görebiliyor. Operasyon süreci de uygulama içinde online olarak takip edilebiliyor. Platforma kayıtlı 40 adet lojistik şirketi bulunuyor ve önümüzdeki süreçte sektördeki oyuncuların yüzde 90'ını sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz. Platformda teklif vermek veya en iyi teklife ulaşıp lojistik hizmeti almak için hiçbir ek ücret ödenmiyor. Uygulamamız aracılığıyla şimdiden rekabetçi ve şeffaf bir ortam yaratıp uygun fiyat, düşük maliyet ve minimum iş yüküne sahip güvenli bir tedarik zinciri oluşturduk" dedi. - İSTANBUL