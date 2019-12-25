Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Pekcan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Pekcan - Son Dakika

Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Pekcan

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Pekcan

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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