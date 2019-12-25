Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Varank - Son Dakika

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

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