Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Varank - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Varank - Son Dakika

Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Varank

6 saat önce

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.

Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Varank

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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