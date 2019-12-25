Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Varank - Son Dakika

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Lojistik Master Planı Tanıtım Toplantısı - Bakan Varank
6 saat önce
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:56 Kaynak: AA
-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına katıldı.
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