Lojistik Master Planı yarın açıklanacak - Son Dakika
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Lojistik Master Planı yarın açıklanacak

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lojistik Master Planı" yarın tanıtılacak.

Lojistik Master Planı yarın açıklanacak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lojistik Master Planı" yarın tanıtılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın The Ankara Otel'de yapacağı Lojistik Master Planı sunumuna, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladığı programda, Lojistik Master Planı'nın Türkiye'nin stratejik konumundan kaynaklanan lojistik avantajının ve rekabet gücünün artırılarak, iktisadi ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak ve Türkiye'yi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek bakış açışıyla hazırlandığını ifade etmişti.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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