Lojistik sektörü pandemiye rağmen büyüyor

Korona virüs salgınında otomotiv, mobilya, zincir market, gıda ve içecek sektörünü destekleyen lojistik sektörü büyüyor.

Yaptığı yeni anlaşmalarla 2021 yılına hızlı başlayan Kıvanç Lojistik, artan müşteri taleplerini karşılamak için araç filosunu güçlendiriyor. Birçok firmanın Güney Marmara Bölgesi'nde lojistik merkezi olarak çalıştığı firma e-ticaret depolamasında verdiği barkotlu ve raflı sistem hizmetiyle de tercih sebebi oluyor.

Güney Marmara'nın lojistik deposu

Fabrikadan ve tedarikçilerden gelen ürünler, Kıvanç Lojistik depolarında toplanıyor ve buradan da gideceği noktalara dağıtımı sağlanıyor. Lojistik, otomotiv, mobilya, zincir market, gıda ve içecek sektörlerinde çok sayıda firmanın operasyonel faaliyetleri, parsiyel taşımacılık işleri, ara taşımacılık faaliyetleri; liman - depo, depo - fabrika şeklinde Kıvanç Lojistik tarafından 7/24 çalışma sistemiyle karşılanıyor.

Pandemiye rağmen büyüme sürüyor

Öz sermayesi olan 60 araçlık kamyon ve tırlardan oluşan lojistik filosunu artan müşteri talepleri doğrultusunda büyütmeye devam eden firma filosuna 4 kamyon daha ekledi.

Yeni kamyonların teslim töreninde konuşan Kıvanç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yüksel, "2021 yılı için öngördüğümüz yüzde 30 büyüme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ocak ayında araç filomuza 3 yeni tır eklemiştik, bugün de 4 tane kamyon aldık. Müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamak için çalışıyor, yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bize güvenen markalarımızla birlikte ülkemiz için üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz" dedi. - BURSA