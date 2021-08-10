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Lojistik şirketi kadın ve erkek tır sürücü adaylarını bekliyor - Son Dakika

Lojistik şirketi kadın ve erkek tır sürücü adaylarını bekliyor

10.08.2021 11:12
Lojistik şirketi kadın ve erkek tır sürücü adaylarını bekliyor, System.String[]

Mars Logistics, yeni projesi Mars Sürücü Akademisi ile tır sürücülüğü mesleğine ilgi duyan ancak gerekli eğitimleri ve belgeleri olmayan gençlere program açtığını duyurdu.

Mars Logistics, yeni projesi Mars Sürücü Akademisi ile tır sürücülüğü mesleğine ilgi duyan ancak gerekli eğitimleri ve belgeleri olmayan gençlere program açtığını duyurdu. Akademi kapsamında verilecek eğitimlerin ardından uygulanacak sınavda başarılı olan adaylar şirketin filosunda işe başlayacak.

Mars Sürücü Akademisi başvuruları tır sürücülüğü konusunda eğitimi, belgeleri ve deneyimi olmayan ancak bu mesleği yapmak isteyen gençler için 23 Ağustos tarihine kadar açık olacak. Pilot grup olarak 10 kişinin kabul edileceği akademide sürücü adaylarına şirket içi teorik ve uygulamalı eğitimler ile saha sürüş teknikleri eğitimleri verilecek. Eğitimler, adayın sahip olduğu yetkinliklere ve belgelere bağlı olarak 6-8 ay arası sürelerde değişiklik gösterecek. Katılabilmek için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak dışında bir belge zorunluluğu olmayan programda eğitimlerde ve sınavlarda başarılı olan adaylar, süreç sonunda şu anda yurt içi ve yurt dışında toplam 600 sürücüsü bulunan Mars filosunda işe başlayacak. Adayların B sınıfı ehliyet dışındaki belgelerin maliyetleri de Mars Logistics tarafından karşılanacak.

"SÜRÜCÜ SIKINTISININ ÖNÜNE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Mars Logistics Filo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özyurt, lojistik sektöründe çalışmaya istekli gençlere mesleği öğretmek ve tam zamanlı bir iş imkanı sunarak istihdam yaratmak amacıyla projeye başladıklarını ifade ederek, "Sektörümüzde çalışmak için hevesli genç arkadaşlarımıza eğitimler vereceğimiz ve ardından tır sürücüsü olarak filomuzda istihdam edeceğimiz yeni projemiz Mars Sürücü Akademisi'ni hayata geçirmekten dolayı mutluyuz. Bu proje ile hem gençlere meslek edindirme konusunda destek olmayı hem de sektörde son yıllarda yaşanan sürücü sıkıntısının önüne geçmeyi hedefliyoruz."

KADIN TIR SÜRÜCÜSÜ ADAYLARININ BAŞVURULARI BEKLENİYOR

Özyurt, yaptığı açıklamada Mars Logistics olarak 2021 yılı başından beri yürüttükleri Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur projesine de değinerek, toplumsal cinsiyet eşitliği algısını güçlendirmeyi görev bildiklerini belirtti ve şunları söyledi:

"Mars Logistics olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyoruz ve bir işin daha iyi yapılmasının cinsiyete göre belirlenemeyeceği görüşünü gerçekleştirdiğimiz bütün projelerde savunuyoruz. Bu sebeple, Mars Sürücü Akademisi'ne kadın adayların da başvurularını bekliyoruz."

MARS SÜRÜCÜ AKADEMİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarına ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak, minimum 24 yaşında olmak, lise mezunu olmak, tercihen İstanbul ve civarında ikamet etmek (ancak farklı bölgelerde ikamet eden adaylar da değerlendirmeye alınacaktır)" bilgilerine yer verildi.

Mars Sürücü Akademisi'ne başvurmak isteyen adayların 23 Ağustos'a kadar şirketin iletişim mail adresine doğum tarihi, ikamet şehri, eğitim bilgilerini içeren bir mail atması gerekiyor.


Lojistik şirketi kadın ve erkek tır sürücü adaylarını bekliyor
Lojistik şirketi kadın ve erkek tır sürücü adaylarını bekliyor
Lojistik şirketi kadın ve erkek tır sürücü adaylarını bekliyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lojistik şirketi kadın ve erkek tır sürücü adaylarını bekliyor - Son Dakika


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