Lojistik şirketi pandemi döneminde istihdamını yüzde 10 artırdı - Son Dakika

Lojistik şirketi pandemi döneminde istihdamını yüzde 10 artırdı

26.04.2021 10:28
Lojistik şirketi pandemi döneminde istihdamını yüzde 10 artırdı, System.String[]

Pandemi döneminin yarattığı koşullara uyum sağlamak amacıyla çalışma modelini değiştirdiklerini belirten Mars Logistics, çalışanların sağlığı ve iş sürekliliğini sağlamak adına planlı adımlar atıp, gerekli yatırımları yaparak istihdamda yüzde 10 artış yaşandığını vurguladı.

Pandemi döneminin yarattığı koşullara uyum sağlamak amacıyla çalışma modelini değiştirdiklerini belirten Mars Logistics, çalışanların sağlığı ve iş sürekliliğini sağlamak adına planlı adımlar atıp, gerekli yatırımları yaparak istihdamda yüzde 10 artış yaşandığını vurguladı.

Önümüzdeki dönemlerde istihdamı artırmayı hedeflediklerini söyleyen ve halihazırda 1530 kişiyle çalıştıklarını belirten Mars Logistics İnsan Kaynakları Direktörü Nihal Kansu, "Pandemi nedeniyle herhangi bir küçülmeye gidilmedi aksine geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 10 istihdamda artış oldu. Önümüzdeki dönemlerde de bu artışın devam etmesini, şu anda uyum içinde çalışan ekibimize yeni üyelerin katılmasıyla gücümüze güç katmayı hedefliyoruz" dedi.

Pandemi döneminde alınan önlemlerin öneminin altını çizen Kansu, "Ülkemizde ilk vakanın açıklanmasının ardından 2019 yılında stratejik planımıza eklediğimiz ve altyapı çalışmalarına 2019'da başladığımız uzaktan çalışma modeli için 250 bin dolarlık teknolojik yatırım yaparak hızlıca hayata geçirdik ve evden çalışmaya uygun olan bölümlerde çalışan arkadaşlarımızın evden çalışması için tüm gereklilikleri sağladık. Bu esnada işi gereği ofiste veya depolarda çalışması gereken arkadaşlarımız için ofislerimizi pandemi kurallarına uygun şekilde düzenledik. Yaklaşık yarım milyon TL'lik harcama ile ofis ortamlarında fiziksel düzenlemeler yaparak şube ve depolarımızda teması olabildiğince azalttık" diye konuştu.

EĞİTİMLER ONLİNE PLATFORMLARA TAŞINDI

Pandemi öncesi çalışanlara yönelik düzenlenen eğitimlerin ağırlıklı olarak sınıf içi eğitimler olduğunu söyleyen Nihal Kansu, pandemi sırasında sınıf içi eğitimlerin yerini online platformlarda gerçekleşen eğitimlerin aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sınıf içi gerçekleştirdiğimiz eğitim içeriklerini online platformda olabilecek şekilde kurgulayarak çalışanlarımızla paylaşmaya başladık.  Yeni başlayanlar için oryantasyon eğitimlerimizi, yönetim sistemleri ile ilgili bilgilendirme eğitimlerimizi online ve e-learning eğitim formatına çevirerek çalışanlarımıza ilettik.  Bu süreçte ağırlıklı olarak içinde bulunduğumuz dönemin şartlarına uyum sağlamamızı kolaylaştıran Koronavirüs Hakkında Bilinçlendirme Eğitimi, Pandemide Hastalara Evde Bakım İpuçları Eğitimi, Evde Kal Çocukla Kal Eğitimi, Pandemi Günlerinde ve Yeni Normale Dönüşte Duygusal Tepkilerimiz ve Psikolojik Sağlamlık Eğitimi, Sadece Nefes Al Eğitimi gibi konularda webinarlar gerçekleştirdik."

Pandemi kaynaklı kaygıları azaltmak ve deprem sonrası gerçekleşen travmaları engellemek adına çeşitli eğitimler düzenlediklerini ifade eden Kansu, "Mesleki eğitimlerimiz de bu dönemde devam ediyor. 3 modülden oluşan Lojistik Okulu'nun ilk iki modülü olan Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Taşımacılık Yönetimi eğitimlerini pandemiden önce sınıf içi eğitim ile gerçekleştirmiştik. Eğitimin son modülü olan Gümrük ve Dış Ticaret Uygulamaları eğitimini ise pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdik" dedi.

HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ DEVAM EDECEK

Hibrit çalışma modeli ile çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kansu "Koronavirüs nedeniyle hızlı bir şekilde uzaktan çalışma modeline geçtiğimizde gördük ki altyapı olarak uzaktan çalışmaya uygunuz, işlerimiz aksamıyor ve çalışanlar da bu durumdan mutlu. Bu nedenle hibrit çalışma modeline devam etmeyi, dönüşümlü olarak ofislere gitmeyi sürdürmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzaktan çalışanlar için iletişim ve teknoloji, ergonomi ve yemek konularında da destekte bulunduklarını belirten Kansu, "Önemli olan sağlıklı, mutlu ve uyum içinde çalışmamız. Tabii ki pandeminin tamamen bitmesini ve kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. Ancak şu an için en önemli şey bu zorlu zamanlarda çalışanların mutlu oldukları ortamlarda sağlıklı bir şekilde işlerine devam etmesi. Bu konuda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hibrit çalışma modeliyle ofiste işi olan ofiste, ofiste işi olmayan ise evden çalışmaya devam edecek" diye konuştu.


Lojistik şirketi pandemi döneminde istihdamını yüzde 10 artırdı

Koronavirüs, Pandemi, Yatırım, Mars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lojistik şirketi pandemi döneminde istihdamını yüzde 10 artırdı - Son Dakika


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