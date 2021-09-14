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Lojistik şirketinden Afyon'a yatırım - Son Dakika

Lojistik şirketinden Afyon'a yatırım

14.09.2021 10:48
Lojistik şirketinden Afyon'a yatırım, System.String[]

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Mars Logistics, Afyon'da 4 bin 500 metrekarelik alanda hizmet verecek yeni lojistik merkezini açtığını duyurdu.

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Mars Logistics, Afyon'da 4 bin 500 metrekarelik alanda hizmet verecek yeni lojistik merkezini açtığını duyurdu.

Mars Logistics Yurt İçi Dağıtım Operasyonları Koordinatörü Mahmut Yortaç, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit ediyor ve taleplerini karşılamak üzere yatırımlar yapıyoruz. Yeni hayata geçirdiğimiz Afyon Lojistik Merkezi'nde ilk etapta beyaz eşya sektöründeki müşterilerimiz için dağıtım ve depolama, elleçleme, sipariş hazırlama, bayi stok yönetimi, bayilere dağıtım ve yetkili servislere ürün teslimi hizmetleri vereceğiz. İlerleyen dönemlerde farklı sektörler de portföyümüzde olacak" dedi.

MÜŞTERİLERE ONLİNE TAKİP KOLAYLIĞI

Yortaç, Afyon, Isparta ve Uşak il ve ilçelerinde bulunan müşteri bayilerine beyaz eşya dağıtımı yapılacağını, bayi stok ve siparişlerinin de Mars Logistics tarafından yönetileceğini söyledi.  Hizmet verilen markaların bayilerinin kullanımına sundukları bir online portal olduğunu ve bu portal sayesinde lojistik sektörünün en önemli noktalarından biri olan takip ve sipariş süreçlerini kolaylaştırdıklarını ifade eden Yortaç, portalı şöyle anlattı:

"Müşterilerimiz için oluşturduğumuz portal sayesinde bayiler tüm ürün stoklarını ve siparişlerin durumunu görebilecek, portal üzerinde raporlamalar yapabilecek. Ayrıca bayiler, tüketicilere yaptıkları satışlar için de portalı kullanabilecekler."

YILI YÜZDE 70'LİK BİR BÜYÜME İLE KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Mahmut Yortaç konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Departmanımız 2019 yılında Yurt İçi Dağıtım Kanalları olarak kurulduğunda 2 çalışan ve tek bir müşteri ile yola çıkmıştık. Şu an ekibimiz yaklaşık 100 kişiye ulaştı ve otomotiv yan sanayi, tekstil, beyaz eşya, FMCG, inşaat, yapı market gibi sektörlerde çalışmalar yapan çok sayıda müşterimiz için günde yaklaşık 400 sefer düzenliyoruz. 2020 yılını yüzde 197 oranında bir büyüme ile kapattık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeyi ve bu yılı yüzde 70'lik bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz" diye konuştu.

Yortaç, Yurtiçi Dağıtım Kanalları Bölümü olarak müşterilerine sağladıkları hizmetleri ise şu şekilde sıraladı:

"Müşterilerimize komple ve parsiyel dağıtım, cross-dock, eve Teslimat, lowbed taşıması, konteyner taşıması, milk run operasyonları, müşteriye özel dedike araç ve mikro dağıtım hizmetleri sunuyoruz."

YENİ DEPO YATIRIMLARI YOLDA

Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yatırımların yapıldığı belirten Mahmut Yortaç, yakın vadede müşteri taleplerine göre Antalya, İzmir ve Trabzon'da yeni depolar açmayı hedeflediklerini söyledi.


Lojistik şirketinden Afyon'a yatırım
Lojistik şirketinden Afyon'a yatırım

Afyon, Mars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lojistik şirketinden Afyon'a yatırım - Son Dakika


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