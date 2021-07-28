Lojistikte Cross Docking formülü

Sürekli geliştirdiği yeni uygulamalarla müşterilerine farklı alternatifler sunan lojistik sektörü, Cross Docking formülüyle firmaların depolama maliyetlerini minimuma indiriyor.

Türkçesi "çapraz sevkiyat" anlamına gelen Cross Docking; tedarikçiden gelen malın kısa süre bekletilip, daha sonra kullanıcıya ulaştırılmak üzere nakledilmesi, böylece depolanmaması olarak tanımlanıyor.

Üretim işlemi tamamlanan mamuller Cross Docking yöntemiyle, araya depolama ve diğer envanter işlemlerine gerek kalmadan direkt müşteriye ulaştırılıyor. Böylece üretici ve tüketici açısından parasal kazancının yanında, zaman ve iş akışı açısından da yüksek verimlilik sağlanıyor.

"İşletmelere avantaj sağlıyoruz"

Çapraz sevkiyat ile tedarik zincirinde ortaya çıkan para ve zaman maliyetlerinde hayati önem taşıyan tasarruflar sağlandığını belirten Kıvanç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yüksel, "Çapraz sevkiyat; tedarikçiler, dağıtıcılar ve üreticiler arasında gerçekleşiyor. Tedarikçilerden gelen malzemeler hiç bekletilmeden veya kısa süre bekletilerek, belirlenen noktalara sevk ediliyor. Bu yöntemle, alışılan depo kavramı önemli ölçüde değişti. Giren ve çıkan ürünler senkronize edilerek, transfer noktalarına dönüştü. Bu sayede, stoklar ortadan kaldırılarak işletmeye maddi avantaj sağlanıyor" dedi.

"Cross Docking talepleri her geçen gün artıyor"

Stoklamanın fiziksel maliyetlerinin de söz konusu olduğuna dikkat çeken Yılmaz Yüksel, "Pek çok işletme sadece stok için fabrika alanlarını büyütmek ve depo inşa etmek zorunda kalıyor. Cross Docking ile pek çok operasyonel faaliyet ortadan kaldırılıp, sadece mal kabul, bekletme ve sevkiyat faaliyetleri devam ettiriliyor. Burada dikkat edilmesi gereken unsur, ürünün çıkış anında nereye gideceğinin bilinmesi ve ona göre planlama yapılmasıdır. Kıvanç Lojistik olarak, tedarikçiden temin ettiğimiz ürünleri stoka almadan ve taşıma kabı bazında içeriği bozmadan müşterilerimizin gereksinimlerine göre tasnif ederek sevk ediyoruz. Sağladığımız hızlı Cross Docking hizmetleri sayesinde, ürünleri satış noktalarına mümkün olan en kısa zamanda ulaştırıyoruz ve her geçen gün artan bir taleple karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA