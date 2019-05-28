Son Dakika Haberleri: Lojman bahçesindeki yılan paniği
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Lojman bahçesindeki yılan paniği

2 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan lojman tesisleri bahçesinde görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Lojman bahçesindeki yılan paniği, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan lojman tesisleri bahçesinde görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre Başiskele Ovacık Mahallesi'nde bulunan OGM Kavakçılık Sosyal Tesis ve Misafirhanesinde kalan vatandaşlar, dairelerin penceresine çıktığında pencere önündeki ağaçta yılan olduğunu gördü. Yılanın ağaçtan daireye girebileceğinden tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yakaladıkları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğal alanına bıraktı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
Kocaeli, İtfaiye, Başiskele, Güncel
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