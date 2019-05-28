Lojman bahçesindeki yılan paniği
2 saat önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan lojman tesisleri bahçesinde görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
'nin Başiskele
ilçesinde bulunan lojman tesisleri bahçesinde görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre Başiskele Ovacık Mahallesi
'nde bulunan OGM Kavakçılık Sosyal Tesis ve Misafirhanesinde kalan vatandaşlar, dairelerin penceresine çıktığında pencere önündeki ağaçta yılan olduğunu gördü. Yılanın ağaçtan daireye girebileceğinden tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yakaladıkları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğal alanına bıraktı. - KOCAELİ
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