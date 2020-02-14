Lojman cinayeti davasının sanığı cezaevinden firar etmiş - Son Dakika
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Lojman cinayeti davasının sanığı cezaevinden firar etmiş

6 saat önce

Eski SHP Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün 24 Haziran 1991'de TBMM Lojmanlarında öldürülmesine ilişkin Abdullah Gökalp'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Lojman cinayeti davasının sanığı cezaevinden firar etmiş, System.String[]

Eski SHP Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün 24 Haziran 1991'de TBMM Lojmanlarında öldürülmesine ilişkin Abdullah Gökalp'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Erol Güngör ve avukatı ile sanık avukatı katıldı. Başka bir suçtan Bursa Açık Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Gökalp ile Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kurulmak istendi.

SEGBİS odasındaki görevliler, Gökalp'in açık cezaevinden ayrıldıktan sonra yeniden teslim olmadığını belirtti. Bunun üzerine SEGBİS bağlantısına son verildi.

Mahkeme, daha sonra Gürel Ö'yü tanık sıfatıyla dinledi. Olay tarihinde Ankara'da restoran işlettiğini anlatan Gürel Ö, sanığı ve öldürülen Güngör'ü tanımadığını öne sürdü.

Sanık Gökalp'in cinayeti kendisinin azmettirdiği yönündeki beyanının sorulması üzerine tanık Gürel Ö, "Ben Gökalp'i tanımıyorum. Cinayeti işleyip işlemediği konusunda bilgim yoktur. Cinayeti azmettirmem söz konusu değildir. Mustafa Güngör'ü de tanımam, işlettiğim restorana gelip gittiğini de bilmiyorum." dedi.

Gürel Ö, maktul ile eski eşi arasında gönül ilişkisi bulunduğuna dair iddiaların sorulması üzerine, "Doğru değil, çirkin bir iftira." ifadesini kullandı.

Tanığın dinlenilmesinin ardından diyecekleri sorulan müşteki avukatı, olaya ilişkin bilgisinin bulunduğunu belirttiği bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Müşteki avukatı, tanık Gürel Ö'nün sanığın firar etmesinden sonraki ilk duruşmaya katıldığını, bundan önceki duruşmalara ise gelmediğini belirterek, sanıkla tanık arasında bir bağ olabileceğini dile getirdi ve firari Gökalp hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Ara kararlar

Cumhuriyet Savcısının görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı. Mahkeme, müşteki avukatının dinlenmesi istediği tanıkların gelecek celse hazır edilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar verdi.

Sanık hakkındaki tutuklama talebini reddeden heyet, davayı 4 Haziran'a erteledi.

Mustafa Güngör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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