Lojman yakınındaki orman yangınına polisler de müdahale etti - Son Dakika

DÜZCE'de, kuru otların tutuşması sonucu ormana sıçrayan yangın, yakındaki lojmanda kalan polisler ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bölgesinde çıktı. Kuru otların tutuşması sonucu ormanlık alana sıçrayan alevler yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi bölgenin yakınındaki polis lojmanlarında oturan polis memurları yaptı. Polis memurları itfaiye gelene kadar çeşme hortumlarıyla alevlere su tutarken, yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.