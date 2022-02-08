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Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu - Son Dakika

Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu

08.02.2022 18:08
Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu

Samsun'da bir caminin lojmanında çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da bir caminin lojmanında çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan imam pencereden atlayarak yangından kurtuldu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Söğütlü Merkez Camisi'nin lojmanı olarak kullanılan 2 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede evin 2. katını saran alevler büyüyerek evin girişini kapattı. Evde yalnız bulunan cami imamı İbrahim İşçioğlu ise yangını fark ettikten sonra kendini kurtarmak için 2. katın penceresinden aşağıya atladı. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerindeki incelemeleri sonucunda ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.

Olayda, evin 2. katındaki 3 oda ve çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

(İsmail Can Çam/İHA)

Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu
Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu
Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu
Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu

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İtfaiye, Samsun, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lojman yangınında imam camdan atlayarak kurtuldu - Son Dakika


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