Lojmandaki çocukların dronla 23 Nisan klibi çekilldi - Son Dakika

BİNGÖL'de adliye lojmanlarında kalan aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle drone ile klip çekti. Klip, sosyal medyada da ilgi gördü.

Bingöl'de koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklara, aileleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle drone ile klip çekildi. Adliye lojmanlarında çekilen klipte çocuklar, ellerinde Türk bayrağıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklar, şiir okuyarak ve 'Yaşasın 23 Nisan' diyerek klipte yer aldı. Sosyal medyada yayınlanan klip, beğeni topladı.