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LOJMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI, ÜST KATLARDA KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika

LOJMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI, ÜST KATLARDA KALANLAR KURTARILDI

07.02.2022 14:15

DÜZCE'de, İl Özel İdaresi'ne ait lojmanın bodrum katında çıkan yangında binayı dumanlar sardı.

DÜZCE'de, İl Özel İdaresi'ne ait lojmanın bodrum katında çıkan yangında binayı dumanlar sardı. İtfaiye yangını söndürürken, binanın üst katlarında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan İl Özel İdaresi'ne ait lojmanın bir bloğunun bodrum katında yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevler büyümeden yangını kontrol altına alırken, binaya yayılan dumanlar nedeniyle 3 katlı binan üst katlarında 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, itfaiye merdiveniyle balkonlarda duran 3 kişiyi alarak aşağı indirdi. Bodrum katında depolanan eşyaların yandığı belirtilirken, inceleme başlatıldı.

LOJMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI, ÜST KATLARDA KALANLAR KURTARILDI
LOJMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI, ÜST KATLARDA KALANLAR KURTARILDI
LOJMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI, ÜST KATLARDA KALANLAR KURTARILDI

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İtfaiye, Yangın, Bodrum, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LOJMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI, ÜST KATLARDA KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: LOJMANIN BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI, ÜST KATLARDA KALANLAR KURTARILDI - Son Dakika
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