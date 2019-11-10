Son Dakika Haberleri: Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu

Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu

7 saat önce

Tokat'ta Kur'an kursunun üst katındaki lojmanın çatısında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.

Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu, System.String[]

Tokat'ta Kur'an kursunun üst katındaki lojmanın çatısında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Kömeç köyünde Kur'an kursunun üst katında din görevlisinin kaldığı lojmanın çatısında yangın çıktı. Kalorifer bacasından çıktığı tahmin edilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatının alevlere teslim olduğu yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında yaşanan heyecan dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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